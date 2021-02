Kessié miglior inizio in carriera. Ecco qual è ora il suo obiettivo personale

Kessié ha già eguagliato il proprio record di gol siglati in una stagione ed ha ora fissato un nuovo obiettivo personale

Franck Kessié sta vivendo il miglior avvio di stagione in carriera come testimoniato dalle 7 reti realizzate in appena 19 gare disputate in campionato eguagliando già il proprio personale record registrato nella stagione 2018/19.

L’ivoriano è diventato un leader carismatico e tecnico del Milan e ora, come da lui stesso ammesso, è pronto a centrare un altro importante obiettivo personale: arrivare in doppia cifra.