Kessie, insostituibile anche quando il rendimento cala, Tonali è apparso brillante quando lunedì è entrato al posto di Bennacer ma rimane lì

Kessie, insostituibile anche quando il rendimento cala, Tonali è apparso brillante quando lunedì è entrato al posto di Bennacer ma rimane lì un attesa di entrare, con un peso enorme sulle spalle, vale a dire l’investimento che il Milan ha fatto su di lui, altra grande riflessione del momento.

INSOSTITUIBILE- Tornando a Kessie, sono 45 le presenze in questa stagione, contro il Benevento dovrebbe fare 46 e il suo nome rimane sempre lì, tra i titolari, mai in discussione, come un intoccabile che non può essere sostituito, nemmeno quando il rendimento viene meno per ragioni prettamente fisiologiche. Anche a lui è toccata l’insufficienza lunedì sera, non era possibile fare diversamente.