Kessie: «Ibra? Insuperabile in tutto. Vi dico anche chi tirerà il rigore…»

Kessie, una lunga intervista rilasciata a Gazzetta dello sport alla vigilia del Derby, una gara che potrebbe indirizzare la stagione.

SU IBRA- «Da un punto di vista tecnico è insuperabile e come compagno ti dà sempre qualcosa in più. Ci mette sempre la faccia, non succede spesso di trovare campioni con questa personalità».

RUBA LA LEADERSHIP- «Con tutto quello che ha vintomi pare logico».

PREOCCUPAZIONE SCUDETTO- «No. Mancano ancora tante partite. E sembra che ci siano tante difficoltà, ma il derby lo vinciamo noi e torniamo in testa alla classifica».

COME MAI COSÌ SICURO- «Perché siamo un gruppo che è cresciuto nelle difficoltà, lavoriamo sodo e crediamo nello scudetto. In Italia, ormai lo sanno tutti, puoi vincere contro la prima e perdere con l’ultima in classifica. Fasciarsi la testa non serve».

POSSIBILE RIGORE- «Lo tira Ibra. E Zlatan sarà contento del risultato».