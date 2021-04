Kessie, festa social ma con dedica speciale ad un caro amico che il mediano rossonero ha voluto ricordare con una maglia molto particolare

Kessie, festa social ma con dedica speciale ad un caro amico che il mediano rossonero ha voluto ricordare con una maglia molto particolare.

VITTORIA IMPORTANTE- “Victoire importante pour notre objectif! Continuons comme ça, unis et concentrés! Repose en paix mon ami…🙏🏾🔴⚫️ Vittoria importante per il nostro obiettivo! Continuiamo così, uniti e concentrati! Riposa in pace amico mio…🙏🏾🔴⚫️