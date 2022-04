Kessie, Donati: «Non pensa al Barcellona, altrimenti non giocherebbe». Le sue dichiarazioni a 1 Station Radio

Massimo Donati ha rilasciato qualche dichiarazione sul momento di Franck Kessie al Milan. Le sue parole a 1 Station Radio.

«Se è distratto dal fatto che andrà al Barcellona? Domanda difficile, un giocatore anche se firma per altre squadre se gioca dà il 100% per quella attuale. Altrimenti l’allenatore non lo farebbe giocare. Le fortune del singolo passano sempre dalla bontà delle prestazioni di squadra. Quando gira bene il singolo si esalta e viceversa. Kessié non ha fatto le migliori partite, ma non penso che sia per il Barcellona. L’allenatore lo vede in settimana, tutti i giorni, vedendo il suo atteggiamento. Se non ci fosse con la testa non lo farebbe giocare e se si trova in campo non è quello il problema.»