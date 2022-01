Kessiè Barcellona, dalla Spagna: «Non è un’operazione facile e low cost»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sergi Capdevila, giornalista del quotidiano spagnolo Sport, ha parlato così delle possibilità di vedere Kessiè al Barcellona

Franck Kessiè al Barcellona non sarà un’operazione semplice dal punto di vista economico. Lo conferma Sergi Capdevila, giornalista del quotidiano spagnolo Sport, che ha parlato così del centrocampista in scadenza di contratto con il Milan.

«C’è un grosso rischio quando si opta per il mercato dei trasferimenti gratuiti a basso costo. Agenti e giocatori approfittano della loro situazione per chiedere commissioni e stipendi molto alti. Non significano necessariamente facili operazioni, o completamente gratuito.»