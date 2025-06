Kerkez vicinissimo al top club! L’ex Milan sta per firmare con loro. Ultimissime

Kerkez, ex terzino del Milan, è vicinissimo al trasferimento al Liverpool: chiusura prevista per la prossima settimana. I dettagli

Il calciomercato estivo si sta infiammando e il Liverpool, sotto la guida di Arne Slot, sembra intenzionato a muoversi con decisione per rinforzare la propria rosa. Una delle priorità, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sarebbe l’arrivo di Milos Kerkez, terzino sinistro in forza all’AFC Bournemouth. La trattativa per il giovane ungherese, noto anche per il suo passato nelle giovanili del Milan, sarebbe in fase avanzata e l’obiettivo dei Reds sarebbe quello di chiudere l’affare entro la fine della prossima settimana.

L’interesse del Liverpool per Kerkez non è una novità assoluta, ma le recenti indiscrezioni di Di Marzio suggeriscono un’accelerazione significativa nelle negoziazioni. Il giocatore, classe 2003, ha avuto una stagione di rilievo in Premier League con il Bournemouth, dimostrando doti atletiche notevoli, una spinta offensiva costante e una buona capacità di recupero difensivo. Queste caratteristiche lo rendono un profilo estremamente interessante per il calcio dinamico e ad alta intensità che il Liverpool intende proporre sotto la nuova gestione tecnica.

Per i tifosi rossoneri, il nome di Milos Kerkez non suona affatto nuovo. Il terzino ungherese ha militato nelle giovanili del Milan dal 2021 al 2022, arrivando dal Győr e mostrando subito un potenziale notevole. Nonostante le sue qualità, la concorrenza nel ruolo e le scelte societarie lo portarono a lasciare la Lombardia per trasferirsi all’AZ Alkmaar in Olanda. È stato proprio in Eredivisie che Kerkez ha compiuto il definitivo salto di qualità, diventando un titolare inamovibile e attirando l’attenzione di numerosi club europei, tra cui il Bournemouth, che lo ha poi portato nuovamente in Inghilterra.

Il potenziale arrivo di Kerkez a Anfield rappresenta una mossa strategica per il Liverpool. Con Andrew Robertson e Kostas Tsimikas, la corsia sinistra è già ben coperta, ma l’età di Robertson (anche se non avanzatissima) e la necessità di avere opzioni di alto livello in un calendario sempre più fitto, rendono l’acquisto di un giovane promettente come Kerkez una scelta lungimirante. La sua versatilità e la sua capacità di giocare sia come terzino puro sia, all’occorrenza, come esterno più avanzato, potrebbero offrire a Slot diverse soluzioni tattiche.

Gianluca Di Marzio, una fonte sempre affidabile per quanto riguarda il mercato calcistico, ha sottolineato come i negoziati stiano procedendo speditamente, con entrambe le parti fiduciose di trovare un accordo. Se le previsioni di Di Marzio si concretizzeranno, il Liverpool potrebbe assicurarsi un talento emergente che, con il suo passato milanista e le sue recenti prestazioni in Premier League, è pronto a spiccare il volo nel calcio che conta. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Kerkez indosserà davvero la prestigiosa maglia rossa dei Reds.