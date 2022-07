Kalulu sui tanti impegni: «Sono ottimista, è bello per i giocatori». Le sue dichiarazioni ai microfoni di MilanTV

Pierre Kalulu ha rilasciato qualche dichiarazione sulla prossima stagione fatta di tanta impegni. Le sue dichiarazioni ai microfoni di MilanTV.

TANTI IMPEGNI – «Sono ottimista, sarà bello per i giocatori. Alla fine forse saremo stanchi perché ci saranno tante partite ma può essere divertente per i tifosi e per chi ama il calcio. C’è il campionato e il Mondiale a novembre, quindi tutti i giocatori saranno ad un livello alto e già in forma per l’inizio di questa stagione.»

