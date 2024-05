Nuovo allenatore Milan, anche in America non sono convinti: «Nomi poco entusiasmanti». Solo LUI si salva: il parere di Forbes

Nomi poco entusiasmanti quelli presenti nella lista per il nuovo allenatore del Milan: questo è il parere dato dalla rivista statunitense Forbes.

Dopo la dura reazione dei tifosi per quanto riguarda il nome di Lopetegui, i profili in corsa sono quelli di Fonseca, Van Bommel e De Zerbi. Eccetto il nome dell’italiano, quelli degli altri allenatori non entusiasmano nemmeno in America.