Tonali squalificato anche in Inghilterra: UFFICIALE la sanzione per l’ex Milan. Tutti i DETTAGLI sul giocatore del Newcastle

La Football Association inglese ha deciso: due mesi di squalifica con la condizionale e una multa di 20 mila sterline per l’ex centrocampista del Milan Sandro Tonali.

Il giocatore si era autodenunciato alla FA lo scorso 28 marzo per aver scommesso anche in Inghilterra tra agosto e ottobre. Il calciatore, attualmente in forza al Newcastle, aveva voluto chiudere definitivamente un periodo sicuramente negativo. Come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista potrà tornare a giocare al termine della sanzione di dieci mesi in vigore imposta dalla Federcalcio italiana e quindi dal 27 agosto 2024.