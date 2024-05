Tuchel Milan, l’allenatore ha preso la sua DECISIONE: l’ANNUNCIO sul futuro

Tuchel Milan, l’allenatore ha preso la sua DECISIONE: l’ANNUNCIO sul suo futuro in conferenza stampa

Thomas Tuchel, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Hoffenheim, ha confermato l’addio al Bayern Monaco. Ecco le parole del tecnico, accostato anche alla panchina del Milan:

PAROLE – «Questa è la mia ultima conferenza stampa da allenatore del Bayern Monaco. Ci sono stati dei contatti per vedere di continuare insieme ma non abbiamo raggiunto un accordo – e non dirò le ragioni – e dunque la decisione presa a febbraio rimane».