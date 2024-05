Mercato Milan, il rientro di Kalulu cambia i piani! La voglia di rivalsa del francese e la strategia del club per l’estate

In passato si sono rincorse numerose voci che identificavano in Pierre Kalulu una possibile plusvalenza per il mercato Milan. Il difensore era stato infatti acquistato per circa 500.000 euro nell’estate 2021 e le pretendenti su di lui dall’estero non mancavano. Poi la stagione altalenante dello scorso anno e i gravi infortuni di quest’anno hanno cambiato tutto.

Come riferisce Calciomercato.com, col il rientro ormai prossimo del giocatore in campo (ha ripreso ad allenarsi in gruppo dopo distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro), potrebbero cambiare anche le strategie societarie in estate. Tra gli obiettivi del club c’è quello di andare a puntare su un nuovo terzino destro e su un difensore centrale di piede mancino (Buongiorno e Brassier i nomi più caldi). Ma la voglia di rivalsa del francese può cambiare la carte in tavola: il calciatore vuole riprendersi il posto da titolare al fianco di Tomori.