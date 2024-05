Nuovo allenatore Milan, Fonseca AUMENTA il pressing: richiesta ad Ibrahimovic, fissata la DEADLINE

Nuovo allenatore Milan, Fonseca ha chiesto al club rossonero di sciogliere le riserve: lunedì il giorno del dentro o fuori

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, siamo in dirittura d’arrivo in casa Milan per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore, colui che dovrà prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera.

Da giorni in pole c’è Paulo Fonseca, attuale tecnico del Lille: il portoghese ha messo il Milan in cima alla lista delle proprie preferenze mettendo in standby sia la proposta del Marsiglia che quella di rinnovo del Lille (oltre ad una quarta ipotesi per ora rimasta top secret). Le parti hanno fissato una deadline: lunedì sarà il giorno decisivo.