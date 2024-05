Gimenez Milan, sarà lui il nuovo centravanti rossonero? Arrivano apprezzamenti dal Messico. Le ultime sull’attaccante

Che il calciomercato Milan punti ad acquistare un attaccante di livello e di prospettiva per sostituire Olivier Giroud non è un segreto, come non lo è nemmeno l’interesse dei dirigenti e degli uomini scout verso Santiago Gimenez. L’attaccante messicano classe 2001 sta vivendo una stagione da sogno al Feyenoord.

El 9️⃣ Rossonero que queremos. 🔴⚫@Santigim11 luce muy bien con la de @acmilan. 🇲🇽 pic.twitter.com/uogv8S4AMV — TNT Sports México (@tntsportsmex) April 29, 2024

Proprio dal Messico arrivano apprezzamenti nei confronti del centravanti, definito il nuovo numero 9 ideale per il Diavolo. Sul X di TNT Sport Messico, è stata condivisa una foto con Gimenez in maglia rossonera, accompagnata dalla scritta: «Il 9 rossonero che vogliamo. Santi Gimenez sta molto bene con i colori del Milan».