Fonseca Milan, in risalita la sua candidatura! Si muove qualcosa anche su De Zerbi? Le ULTIME sul futuro della panchina

Dopo il dietrofront fatto dal Milan su Julen Lopetegui, il nome più caldo per diventare l’erede di Stefano Pioli è quello di Paulo Fonseca. Ne è sicuro Calciomercato.com, che spiega come la candidatura del tecnico ex Roma sia in netta risalita, ma non è comunque l’unica pista al vaglio dei rossoneri.

Resiste quella capeggiata da Zlatan Ibrahimovic, che continua a spingere per portare Van Bommel sulla panchina rossonera. Il gradimento dei rossoneri per De Zerbi non è un segreto, ma la clausola rescissoria da 14 milioni ha fatto sì che la trattativa non sia mai definitivamente decollata. Qualora nei prossimi mesi si dovessero presentare le condizioni per aggirare questo scoglio economico, allora i rossoneri farebbero sul serio per il tecnico del Brighton.