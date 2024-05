Bonan perplesso: «Non capisco perché non ci sia un’alternativa a Pioli, ecco cosa dovrebbe fare il Milan»

Il giornalista e conduttore tv Alessandro Bonan si è espresso sulla panchina del Milan, da Pioli ai sostituti come Lopetegui

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan torna a prendere le difese di Stefano Pioli e parla così del possibile nuovo allenatore del Milan e di quanto successo con Julen Lopetegui.

PAROLE – «Con tutti gli allenatori bravi in circolazione non capisco perché non ci sia un’alternativa a Pioli. Non c’è forse perché non la vai a cercare a sufficienza. Il Milan era su Lopetegui, aveva quasi un accordo con lui, poi si è tirato indietro perché pare che l’opinione pubblica non lo gradisse. Se tu ascolti l’opinione pubblica così tanto devi essere anche pronto, nel momento in cui confermi Pioli, a partire il prossimo anno difendendolo sempre e comunque da attacchi che Pioli quest’anno ha subito a destra e a sinistra. Questa cosa il Milan deve essere pronto a farla, se lo farà sarei contento per Pioli. Se invece ci sono dubbi su di lui, credo che i rossoneri debbano andare a cercare un’alternativa all’altezza, e di alternative all’altezza ce ne sono».