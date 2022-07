Pierre Kalulu ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Milan TV. Le parole del difensore francese

CRESCITA – «Per voi è stata veloce, per me è stato più lento perché io mi aspetto tanto da me stesso. Per me quando sei giovane devi fare di tutto per essere qui, senza però essere stressato. Il campo deve parlare per te.»

NUOVA STAGIONE – «Ci stiamo preparando bene per questa nuova stagione. Le cose non sono ancora perfette ma va bene, dobbiamo essere pronti per il 13 agosto. Vogliamo sempre fare di più. È vero che abbiamo vinto ma questa stagione sarà ancora più importante perché siamo tanti giovani ma di livello alto adesso. Sappiamo che la Serie A sarà ancora più difficile da vincere. Vogliamo fare anche una bella figura in Champions League, anche dal punto di vista individuale. Voglio crescere sotto tutti gli aspetti: tecnicamente, mentalmente ed essere forte sul campo.»

ADLI – «È più facile quando puoi parlare facilmente con i tuoi compagni, hai dei punti di riferimento. La cultura è differente, poi è lui che dovrà fare la sua parte ma per me è già molto bene dentro la squadra»

TANTI IMPEGNI – «Sono ottimista, sarà bello per i giocatori. Alla fine forse saremo stanchi perché ci saranno tante partite ma può essere divertente per i tifosi e per chi ama il calcio. C’è il campionato e il Mondiale a novembre, quindi tutti i giocatori saranno ad un livello alto e già in forma per l’inizio di questa stagione.»

CONSAPEVOLEZZA – «Abbiamo tanta fiducia dentro di noi, parliamo bene in campo ed è più facile fare le cose bene.»