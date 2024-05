Thiago Motta su Saelemaekers: «Arrivato con grande pressione, ora sta dimostrando una cosa»

L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, accostato alla panchina del Milan, parla dell’importanza tattica di Alexis Saelemaekers

Nel corso della conferenza stampa di oggi, alla vigilia di Torino Bologna, Thiago Motta si sofferma sull’importanza tattica di Alexis Saelemakers per gli schemi della sua squadra. Il belga è arrivato in estate dal Milan, in prestito con diritto di riscatto (che con ogni probabilità verrà esercitato).

PAROLE – «Quando il Bologna ha scelto un giocatore di questo spessore era perché il Bologna ha deciso di avere un giocatore molto utile, sta dimostrando un grande livello in questo momento. Da quando è arrivato il nostro gioco lo ha migliorato, è arrivato con grande pressione, volendo dimostrare di essere di alto livello, ha avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarsi, oggi insieme ai suoi compagni sta dimostrando di essere di alto livello. È in un buon momento perché sta segnando, ha attenzione con e senza palla, sta bene e spero possa continuare così fino a fine stagione. Difficile sottolineare un ragazzo che in questo momento sta meglio di altri. Uno di cui spesso non parliamo e ha dato tanto equilibrio alla squadra è Remo Freuler, è un ragazzo fondamentale per permettere al Bologna di fare il calcio che fa».