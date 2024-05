Fonseca Milan, DAZN ASSICURA: «Arriva a Milanello! Piace per questi 4 motivi»

Fonseca-Milan, Orazio Accomando, noto giornalista, ha parlato del possibile arrivo del portoghese in panchina: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo la gara persa dal Milan sul campo del Torino, Orazio Accomando, giornalista, ha parlato così del possibile arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera al posto di Stefano Pioli:

PAROLE – «Fonseca è il primo nome sulla lista per il dopo Pioli. Piace di più alla società rispetto agli altri per una questione tattica, perché conosce il campionato, perchè in Ucraina ha vinto e sa lavorare bene coi giovani. I contatti sono in fase avanzata».