Abraham a Sky: «Con la Stella Rossa vittoria importante ma abbiamo un difetto cronico che va eliminato. Vi spiego quale»

Abraham, centravanti del Milan, ha commentato la vittoria contro la Stella Rossa: le dichiarazioni dell’inglese

Intervistato da Sky dopo Milan–Stella Rossa, Tammy Abraham ha dichiarato:

PAROLE – «Sono contento per la vittoria, è stata una partita complicata e ho provato a portare qualcosa di diverso da quando sono entrato; avrei potuto segnare qualche gol prima, ma la cosa più importante era vincere. Io credo che il nostro sia un problema di mentalità. Dobbiamo acquisire la giusta mentalità. Dobbiamo affrontare ogni partita come fosse l’ultima. Credo che contro il Real Madrid abbiamo fatto una partita incredibile, mentre quella di oggi (ieri, ndr) non è stata buona. Dobbiamo, invece, affrontare tutte le partite allo stesso modo, lavorando ogni giorno insieme. Credo che ci riusciremo».