Thiaw a Sky: «Ha ragione Fonseca, siamo discontinui e non va bene». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Thiaw, nel post partita del match Milan–Stella Rossa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky.

«Sono d’accordo con Fonseca. È stata una partita difficile e non abbiamo fatto ciò che volevamo fare: è stato difficile giocare sia con la palla che senza palla. Abbiamo giocato senza aggressività, lasciando due-tre opportunità a loro. Così è difficile, perché, come ha detto, il mister un giorno facciamo bene, il secondo giorno non si sa»