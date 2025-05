Simic dice la sua sulla stagione del Milan: vedrà la finale di Coppa Italia e tiferà i rossoneri! Le parole

Simic ricorda il Milan: «Penso che meritavo più spazio! Anderlecht? Dovevo giocare. E sulla stagione rossonera…».

Ai microfoni di gianlucadimarzio.com, Jan Carlo Simic ha risposto a diverse domande sul suo passato al Milan, sul suo presente all’Anderlecht e su ciò che lo aspetta in futuro. Il giovane difensore l’anno scorso, con Stefano Pioli, ha esordito in Serie A trovando subito la prima rete della carriera in prima squadra. In estate, a sorpresa, è arrivata la cessione in Belgio. Ecco l’intervista:

MILAN OGGI – «Il Milan ha una buonissima squadra e penso che con i giocatori che ha dovrebbe essere minimo tra le prime quattro. Ma adesso sono ottavi o noni in classifica ed è davvero difficile dare delle spiegazioni su cosa sia successo. Soprattutto da fuori. Hanno vinto la Supercoppa e sono in finale di Coppa Italia. Se chiudono la stagione con due titoli non sarebbe tutto da buttare. Ma ammetto che sono incredulo e scioccato per il rendimento generale. Farò il tifo per loro contro il Bologna».