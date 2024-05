De Zerbi Milan, Accomando RIVELA: «Non ci sono stati contatti, ma adesso…». Le parole del giornalista sul futuro del tecnico italiano

Orazio Accomando ha parlato ai microfoni di DAZN e ha fatto il punto sul futuro di Roberto De Zerbi, nome accostato anche alla panchina del Milan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «In questo momento è molto remota, se dobbiamo fare delle percentuali direi all’1%. De Zerbi ha risolto il suo contratto con il Brighton, era stato accostato al Bayern Monaco ma il Presidente ha detto che non sarà lui l’allenatore. Ha un contratto importante, il Milan come abbiamo detto ha dei contatti molto diretti con Paulo Fonseca, che è il nome numero 1 per la sostituzione di Stefano Pioli. De Zerbi probabilmente per lo status e anche per il tipo di contratto allenerà all’estero, non ha o ha avuto contatti con club italiani, Milan compreso. Ma resta una situazione da monitorare, perchè questa risoluzione del contratto è arrivata oggi quasi a sorpresa, alla vigilia dell’ultima partita di campionato, e rimette in gioco tante squadre. Bisogna capire se tra queste c’è anche il Milan»