De Zerbi Milan, Damiani CONFESSA: «Ecco dove mi piacerebbe vederlo!». Rossoneri vigili

De Zerbi-Milan, Oscar Damiani, noto procuratore, ha analizzato il futuro del tecnico italiano che ha lasciato ieri il Brighton

Intervistato da TMW, Oscar Damiani, noto procuratore, ha parlato così del futuro di De Zerbi, accostato anche alla panchina del Milan:

PAROLE – «De Zerbi e l’addio al Brighton? Essendo bresciano come me lo conosco molto bene. È un ragazzo con ambizione e idee chiare. Quello che ha fatto al Brighton è stato molto importante. Mi piacerebbe vederlo nel Napoli. Bayern Monaco? Potrebbe essere una possibilità. La lingua non lo aiuta ma lui è molto intelligente e imparerebbe il tedesco velocemente. Mi auguro però di vederlo in Italia».