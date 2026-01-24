Kalulu ricorda il passato in rossonero: «Stagione lunga. Quando ero al Milan Maignan ci ha insegnato questa cosa»

Kalulu ricorda il passato in rossonero. Le parole dell’attuale difensore della Juventus su un aneddoto dei tempi al Milan nel 2021

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato delle possibilità della Juve di vincere lo Scudetto e ha ricordato il trionfo del Milan nel 2021, con lui protagonista. Il centrale bianconero ha anche rivelato alcuni retroscena interessanti legati a quel campionato, mettendo in luce l’importanza di mantenere la calma nei momenti cruciali.

KALULU SULLO SCUDETTO – «Scudetto? È ancora lunga, saranno determinanti febbraio e marzo. Ma ricordo cosa disse Maignan nel 2021, pareggiamo 1-1 proprio contro la Juventus. Tutti eravamo molto arrabbiati, ci sembrava un’occasione persa, ma Mike ci disse: ‘Dobbiamo metterci in testa di aver guadagnato un punto’. E infatti il campionato si è deciso pure lì: ai tempi l’Inter pareva lontana, poi abbiamo vinto noi. Bisogna mantenere la testa fredda, stare sul pezzo e contare ogni lunghezza».

Le parole di Kalulu fanno riferimento a un episodio importante del 2021, quando il Milan pareggiò con la Juventus e, nonostante la delusione per non aver vinto, il messaggio di Mike Maignan fu chiaro: ogni punto è prezioso. Quel pareggio si rivelò cruciale, poiché alla fine fu il Milan a trionfare, nonostante le difficoltà incontrate. Kalulu ha quindi ribadito l’importanza di rimanere concentrati e pronti a sfruttare ogni opportunità, soprattutto in momenti cruciali come quelli che arriveranno a febbraio e marzo.

