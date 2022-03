Kalulu, parla il primo allenatore: «Ho sempre creduto in lui»

Il primo allenatore di Kalulu, Roger Martinez, ha parlato alla Gazzetta dello Sport raccontando alcuni aneddoti

UN GIOCATORE INTELLIGENTE – «Gli ho sempre dato pochi consigli, era già forte. Ne ho sempre apprezzato l’intelligenza e la capacità di imparare una cosa in tre secondi. Gli spiegavi un esercizio e lo ripeteva alla perfezione subito dopo. Con lui in campo ho vinto molti tornei. Aveva già il senso del gioco, capiva subito se dare o meno la palla a un compagno. A 6-7 anni non è facile, vuoi sempre giocare il pallone o segnare. Lui non era così»

MERCATO MILAN – «Hanno fatto un bel colpo. E poi è un bravo ragazzo. Uno che non dimentica da dove viene. Pochi giorni dopo aver firmato con il Milan mi ha regalato la sua maglietta. Una dei miei gioiellini…»