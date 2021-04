Kalulu o Dalot: Stefano Pioli ha preso una decisione

Pierre Kalulu o Diogo Dalot, il ballottaggio sembra essere terminato: ecco la decisione di Pioli per Milan-Genoa

La defezione di Davide Calabria, ancora out dopo l’operazione al ginocchio, costringe Stefano Pioli a dover attingere dalla panchina per sostituirlo. Il ballottaggio in corso è quello tra Diogo Dalot e Pierre Kalulu ma il tecnico rossonero sembra aver sciolto gli ultimi dubbi e preso una decisione.

Secondo quanto affermato da Daniele Longo infatti dovrebbe essere proprio Kalulu il titolare nel ruolo di terzino destro domani in Milan-Genoa.