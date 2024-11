Kalulu Milan, aumentano i rimpianti! L’operazione non convince, rendimento deficitario di quell’acquisto

Kalulu Milan, la cessione del francese, vedendo il rendimento di Emerson Royal, potrebbe trasformarsi in un grosso rimpianto

Come riferito da Repubblica, potrebbero aumentare nel calciomercato Milan i rimpianti per alcune mosse fatte in estate, in particolare quelle relative alla fase difensiva.

Milan banda del buco. Scudetto lontano, flop Pavlovic e Royal, Theo distratto, Kalulu regalato alla Juve. Fonseca a Cagliari non ha trovato rimedio tattico e il mercato accentua i guai: Emerson fa rimpiangere l’eclettico offerto alla concorrenza.