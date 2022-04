Kakà: «Che peccato il Mondiale senza Italia. Lo scudetto? Spero lo vinca il Milan»

Le parole di Kakà sulla corsa scudetto e sull’esclusione dal Mondiale dell’Italia

Ecco le parole di Kaká ai microfoni di Rai Sport sull’esclusione dell’Italia dal Mondiale e sulla corsa scudetto che vede protagonista il Milan:

ESCLUSIONE ITALIA DAL MONDIALE – «Mi dispiace tanto sia per l’Italia sia per il Mondiale, perché una Coppa del Mondo senza azzurri è un vero peccato. Questa non partecipazione accende un allarme per il calcio italiano. Da fuori non vedo tutti questi problemi, ma c’è sempre qualcosa da migliorare».

CORSA SCUDETTO – «Mando un grande in bocca al lupo al Milan e a Maldini, spero che i rossoneri chiudano il campionato al primo posto».