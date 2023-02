Kakà: «Mi aspetto un derby equilibrato, il Milan non ha niente in meno dell’Inter». Le parole dell’ex rossonero sul prossimo derby

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Kakà ha parlato del derby tra Inter e Milan, in programma domenica sera.

DERBY – «Sul Milan peseranno i tanti gol subiti nelle ultime partite, ma c’è sempre un derby per riprendersi. Bisogna sfruttare un appuntamento importante per ripartire. Mi aspetto una partita equilibrata. Il Milan non ha niente in meno dell’Inter, nonostante gli ultimi risultati negativi».

