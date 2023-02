Kakà: «Milan? C'è un derby per riprendersi. A Leao consiglio di...»

Ricardo Kakà parla così del momento del Milan a pochi giorni dal derby. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

LEAO – «Un giocatore fantastico, mi piace tantissimo. Se considera il calcio italiano come un calcio di passaggio fa bene ad andarsene, è il momento giusto. Io gli consiglierei di restare, perché non considero il calcio italiano un calcio di passaggio. E a volte lasciare il Milan non è una buona idea».

SUO PASSAGGIO AL REAL MADRID – «Ambiente diverso, ma i paragoni non mi piacciono. Credo che Leao dovrebbe considerare tutte le possibilità. Il Milan gliene sta dando molte. In Qatar, dove sono stato come commentatore per Being Sport, ho incontrato Galliani e abbiamo parlato a lungo. Lui dice che ormai la Serie A è uno step, poi i giocatori vanno altrove. Faccio fatica a pensarla così, per me il campionato italiano resta durissimo per un attaccante, e non mi sento di considerarlo un campionato minore, nonostante le differenti potenzialità economiche. In Italia ho imparato tanto e sono diventato quello che poi i tifosi ricordano di me.»

CONSIGLIO A DE KETELAERE – «Di godersi la situazione e di sfruttare al massimo le possibilità che il Milan gli dà.»

PARAGONI – «Non mi somiglia e non mi piacciono i paragoni. Mettono solo pressione sui ragazzi, soprattutto se arrivano nei grandi club. A De Ketelaere direi di stare tranquillo. Anche il mio secondo anno, i primi sei mesi della stagione, sono stati difficilissimi. Gli avversari ti conoscono, ti hanno preso le misure. È tutto diverso.»

SOTTO LE ASPETTATIVE – «Ci vuole calma, i consigli dei compagni più esperti gli serviranno come sono serviti a me».

STRESS POST SCUDETTO – «Non credo a questa tesi. Questi ragazzi hanno sopportato le pressioni anche nel primo anno, quando c’era da vincere dopo tanti anni e sono stati aiutati dai più esperti. Ormai anche i più giovani sono abituati. Se giochi nel Milan, sai come funziona.»

DERBY – «Sul Milan peseranno i tanti gol subiti nelle ultime partite, ma c’è sempre un derby per riprendersi. Bisogna sfruttare un appuntamento importante per ripartire. Mi aspetto una partita equilibrata. Il Milan non ha niente in meno dell’Inter, nonostante gli ultimi risultati negativi».

COME CI SI RISOLLEVA – «Pensando che la serata è speciale e bisogna fare qualcosa di speciale».

PRONOSTICO – «Ripeto, mi aspetto una gara equilibrata. E vince il Milan 2-1. Un derby è l’ideale per riprendersi».

PUNTO DI FORZA INTER – «Lautaro. Il titolo di campione del mondo ti dà una buona dose di convinzione in più».

PUNTO DI FORZA MILAN – «Dico ancora Leao. Uno che può cambiare qualsiasi partita».