Kaio Jorge, la destinazione è interna: gli ultimi aggiornamenti

La storia Instagram di Kaio Jorge in partenza in aereo è rimbalzata ovunque: ecco i dettagli del suo viaggio

Kaio Jorge è sì in partenza ma non per l’Italia, al momento. L’attaccante del Santos, classe 2002, ha infatti postato sul suo profilo Instagram una storia in cui sta per imbarcarsi in aereo.

Niente Italia, al momento, per il brasiliano ma una tratta più corta con un volo interno per tornare a casa. Niente rallentamenti però nella trattativa con l’affare che sembra ormai chiuso.