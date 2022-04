Juventus Women Milan Primavera: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live del recupero della 13esima giornata di campionato

(inviato al Campo Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Women Primavera di Silvia Piccini domina il Milan a Vinovo imponendosi per 8-1 nel recupero della 13esima giornata di campionato. Le bianconere si mettono così a distanza di sicurezza in vetta al gruppo 1, a quarto di finale scudetto già ipotecati.

Juventus Women Milan Primavera 8-1: sintesi e moviola

5′ Partenza arrembante della Juve – Che cerca subito di creare i presupposti per il vantaggio

10′ Arcangeli la più attiva – Già un paio di iniziative importanti a sinistra. Nessuno pronto però a raccogliere i suoi traversoni

16′ Gol Grillo – Vantaggio bianconero! Cross di Arcangeli sugli sviluppi di corner battuto corto. Sul secondo palo è tutta sola Grillo che dopo un primo tentativo ribattuto trova la deviazione vincente sotto porta

22′ Occasione Cortesi – Impatta nell’area piccola bianconera ma non riesce a trovare la porta. Aveva colpito in solitaria

23′ Tiro Arcangeli – Dribbling secco in area e conclusione sul primo palo con angolo ridotto. Le dice no Alberti in corner

26′ Gol Arcangeli – Disimpegno errato della difesa del Milan. Ne approfitta Arcangeli che dribbla un’avversaria e anticipa Alberti in uscita. Sono due

31′ Colpo di testa Giai – Riesce a deviare su calcio d’angolo, non ad indirizzare verso la porta

40′ Gol Miotto – Corner sul primo palo che Zamboni non riesce ad allontanare. Lesta ad approfittarne Miotto che insacca in rete

43′ Ora rischia la Juve – Che ha accusato il contraccolpo del gol. Un paio di pericolose sbandate difensive

45′ Tiro Beccari – Pfattner tiene in campo un pallone che sembrava perso. Sul prosieguo dell’azione Arcangeli impegna severamente Alberti. Poi libera la difesa rossonera

46′ Gol Beccari – Deviazione vincente sugli sviluppi di calcio d’angolo. Dopo pochi secondi dall’inizio della ripresa le bianconere trovano il tris

50′ Gol Beccari – Innescata in verticale da Pfattner controlla in corsa e con il diagonale sorprende Alberti fuori posizione. Il poker è servito

52′ Gol Arcangeli – Altra grande occasione per Beccari, sventata dall’uscita di Alberti. Sul prosieguo dell’azione Arcangeli sfonda la rete con una conclusione potente da dentro l’area

56′ Palo Beccari – Destro violento da fuori che Alberti riesce ad allungare sul palo. Juve scatenata ora

67′ Tiro Selimhodzic – Dribbling secco su Grillo e destro incrociato respinto da Forcinella

70′ Gol Moretti – Appena entrata trova anche lei il tocco vincente in area

73′ Gol Beccari – Terzo tempo imperioso e tripletta personale

80′ Gol Arcangeli – Conclusione ribattuta di Beccari, ci pensa Arcangeli a ribadirla in rete

Migliore in campo Juventus Women Primavera: Beccari PAGELLE

Juventus Women Milan Primavera 8-1: risultato e tabellino

Reti: 16′ Grillo, 26′ Arcangeli, 40′ Miotto, 46′ Beccari, 50′ Beccari, 52′ Arcangeli, 70′ Moretti, 73′ Beccari, 80′ Arcangeli

Juventus Women (4-3-3): Forcinella; Bertucci (73′ Nava), Grillo, Candeloro (60′ Lepera), Requirez (68′ Genitoni); Giai, Schatzer, Zamboni (60′ Ruggeri); Pfattner (68′ Moretti), Beccari, Arcangeli. All. Piccini. A disp. Nucera, Ferrari, Magliano, Ruggeri, Costantino

Milan (4-2-3-1): Alberti; Crevacore, Nano, Dal Brun, Sorelli, Semplici, Miotto, Boldrini, Cortesi, Selimhodzic, Renzotti. All. Corti. A disp. Cazzioli, Avallone, Morleo, Ronchetti, Rossi, Ticozzelli, Zanini, Polillo, Donolato

Arbitro: Gandino di Alessandria

Ammonita: 44′ Renzotti