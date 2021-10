Juventus Torino 1-0: Locatelli regala i tre punti ai bianconeri

Un gol di Locatelli decide il derby della Mole tra Juventus e Torino. I bianconeri in attesa delle altre big risalgono la classifica

La Juve si prende il derby e centra la terza vittoria consecutiva in campionato. Nella settima giornata di Serie A la squadra di Allegri batte il Torino 0-1 e sale a quota 11 punti in classifica.

Nel primo tempo i bianconeri sfiorano il vantaggio in avvio, ma poi subiscono il gioco dei granata e rischiano. Nella ripresa Milinkovic-Savic si supera su Alex Sandro, ma nel finale non può far nulla su un destro preciso di Locatelli (86′).