Juventus, Pirlo: «Milan, Inter, Roma, Napoli e Atalanta: sono tutte attrezzate per lo scudetto»

Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico alla vigilia di Juve Roma, valida per la 21ª giornata di Serie A

Dopo la vittoria in Coppa Italia, ad attendere la Juve c’è l’anticipo del sabato, valido per la 21esima giornata di Serie A. I bianconeri scenderanno in campo contro la Roma: il match si giocherà sabato 6 gennaio alle 18.00 all’Allianz Stadium.

Alla vigilia della sfida, Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Queste le sue parole sulla corsa Scudetto:

«Milan e Inter, Roma, Napoli, Atalanta, sono tutte attrezzate. E’ un campionato particolare. Noi siamo tra le squadre che possono ambire allo Scudetto, così la Roma, che è ancora lì a lottare. L’allenatore ha avuto tante critiche ma in questi due anni ha dimostrato di essere bravo, l’ho conosciuto l’anno scorso, so come lavora e ho grande stima di lui».