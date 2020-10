Juventus Napoli ufficialmente annullata: arriva l’annuncio

Secondo quanto riportato da TMW Radio Sport la gara tra Juventus e Napoli sarebbe stata ufficialmente annullata

Secondo quanto riportato da TMW Radio Sport la gara tra Juventus e Napoli sarebbe stata ufficialmente annullata. I bianconeri, come da protocollo, si erano presentati regolarmente allo Juventus Stadium per disputare la partita. Tuttavia, era noto che il Napoli era stato fermato e non si era recato a Torino per giocare contro i bianconeri.

Ora è arrivata la notizia dell’annullamento. Bisognerà vedere la Lega Serie A che tipo di conclusioni trarrà per i punti da assegnare o per la ripetizione dell’evento.