Juventus da record negativo: rimontata e sconfitta a Napoli, solo 1 punto in 3 partite, la vetta dista 8 punti

Rimonta e sconfitta. Nell’anticipo della terza giornata di campionato al San Paolo contro il Napoli, la Juventus ha prima ha il merito di passare in vantaggio sfuttando un mal riuscito disimpegno di Manolas con Morata che batte un incolpevole Ospina, per poi farsi male da sola con gli errori di Szczesny e Kean che constano prima il pareggio di Politano e poi il gol del sorpasso di Koulibaly.

La sconfitta fa male alla classifica della Juventus: ferma a un punto e già distante 8 lunghezze dalla vetta dopo appena tre giornate.

La Juve non ha trovato alcun successo nelle prime tre partite stagionali di Serie A solamente per la seconda volta nelle ultime 52 partecipazioni al torneo (nel 2015/16 l’altra). Stagione, quest’ultima, in cui riuscì tuttavia a vincere lo scudetto.