Juventus Napoli 3-0: crollo azzurro allo Stadium e assist per la fuga del Milan

Juventus Napoli sancisce il trionfo dei bianconeri nello scontro diretto, un risultato che permette ai rossoneri di allungare in classifica

Lo Juventus Stadium è stato teatro di una prova di forza schiacciante da parte dei padroni di casa. Il match delle ore 18.00 si è concluso con un netto 3-0 a favore della Juventus, che ha letteralmente dominato un Napoli apparso lontano dai suoi standard migliori. Gli azzurri, arrivati a Torino in formazione ampiamente rimaneggiata a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito la rosa, non sono mai riusciti a impensierire seriamente la retroguardia avversaria.

La squadra guidata da Luciano Spalletti — tecnico toscano rinomato per la sua filosofia di gioco propositiva e la capacità di valorizzare i talenti offensivi — ha mostrato una superiorità tattica e atletica evidente sin dai primi minuti. Con questo successo, i bianconeri accorciano sensibilmente le distanze in vetta, portandosi a una sola lunghezza di distacco proprio dalla formazione partenopea.

Marcatori e risvolti in classifica per il Diavolo

La contesa si è sbloccata al 22′ grazie a Jonathan David, attaccante canadese dotato di grande velocità e freddezza sotto porta, che ha finalizzato una manovra corale perfetta. Nonostante i tentativi di reazione, i campani non hanno trovato varchi, capitolando nuovamente al 77′ sotto i colpi di Kenan Yildiz, giovane talento turco di straordinaria tecnica individuale e visione di gioco. A chiudere definitivamente i giochi all’86’ è stato Filip Kostic, esterno serbo specialista nei cross e dotato di un potente tiro dalla distanza, che ha siglato il definitivo 3-0.

Questo risultato ha ripercussioni pesantissime anche per il Milan. I partenopei, restando fermi in classifica, si ritrovano ora a tre punti di distanza dal club di via Aldo Rossi. I ragazzi di Massimiliano Allegri, allenatore livornese esperto nella gestione dei momenti chiave della stagione, impegnati questa sera all’Olimpico contro la Roma, hanno ora tra le mani un match ball fondamentale: vincendo nella Capitale, i meneghini potrebbero scappare a +6 sulla concorrenza azzurra.