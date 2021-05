Juventus Milan, un pareggio potrebbe essere una beffa per entrambe

La gara tra Juventus e Milan non è soltanto uno spareggio per la Champions. A complicare le cose c’è la situazione di classifica

La gara tra Juventus e Milan non è soltanto uno spareggio per la Champions. A complicare le cose c’è la situazione di classifica che crea una sfida ben diversa da un turno preliminare.

Le due squadre devono scendere in campo per vincere, un pareggio potrebbe rappresentare una beffa. All’orizzonte per i bianconeri c’è l’Inter di Conte, mentre all’ultima giornata per Pioli c’è l’Atalanta. C’è il rischio che Gattuso e la Lazio facciano il colpaccio nelle ultime giornate conquistando rispettivamente gli ultimi due posti per la competizione.

Intanto, il Napoli ha vinto nell’anticipo e ha messo pressione alle due compagini. Chi vince stasera, invece, di fatto estromette l’avversaria dalla corsa alla Champions League.