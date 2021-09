Juventus Milan, due novità di formazione in casa rossonera. Le ultimissime

Ci sono due possibili novità di formazione in casa Milan per la partita di domani sera contro la Juventus. Le ultimissime

Ci sono possibili novità di formazione in casa Milan in vista del big match di domani sera contro la Juventus. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport, l’allenatore rossonero Stefano Pioli potrebbe decidere di schierare Tomori (e non Florenzi) come terzino al posto di Calabria infortunato, posizionando al centro della difesa Romagnoli e Kjaer.

Inoltre Maignan non sta benissimo a causa problema alla mano sinistra patito nel momento in cui ha parato il rigore a Salah in Champions League. Il portiere rossonero ha una fasciatura e soltanto domani Pioli deciderà se farlo giocare o no. L’alternativa è Tatarusanu.

