Rigore Liverpool, braccio di Bennacer: ma Maignan ipnotizza Salah

Dopo 12′ calcio di rigore per il Liverpool, che può portare i reds in vantaggio di due reti. Dal dischetto Salah si fa ipnotizzare da Maignan

Maignan salva il Milan. Rossoneri in balia degli avversari ad Anfield nell’esordio Champions. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, dopo 12′ il Liverpool ha anche la possibilità di raddoppiare: su tiro di Robertson arriva la deviazione in area di braccio di Bennacer, per l’arbitro non ci sono dubbi è rigore. Il Var conferma.

Dal dischetto va Salah che però si fa ipnotizzare da Maignan bravo a parare sia il tiro dell’egiziano che il secondo tentativo dopo la sua respinta.