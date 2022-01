Milan Juventus: Tonali contro Locatelli, sfida in mezzo al campo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Domani sera a san Siro amdrà in scena Milan Juventus, sfida nella sfida sarà quella tra Sandro Tonali e Manuel Locatelli

Destini incrociati. Probabilmente Manuel Locatelli e Sandro Tonali rappressentano il futuro della Nazionale italiana. L’immediato presente parla però di una sfida immminente a San Siro uno con la maglia della Juventus, l’altro con la maglia del Milan. Eppure avrebbero potuto giocare insieme con la maglia rossonera se non fosse per il fatto che Locatelli sia stato lasciato andare forse troppo velocemente dal ‘Diavolo’.

Come riportato dal Corriere dello Sport in mezzo al campo hanno molto spesso l’idea giusta. Vedono un gioco sempre aperto, non restano mai in silenzio, mai nascosti, nonostante la giovane età hanno personalità e fiducia nei propri mezzi. Nella fase difensiva hanno dati che si equivalgono. Come media a partita di palloni recuperati Locatelli arriva a 5,36, Tonali a 4,57, tutt’e due al di sopra della media del ruolo che è di 3,89; nei dribbling come nei contrasti vinti meglio il rossonero. Verticalizza di più Locatelli e crea di più Tonali. San Siro sarà il banco di prova per entrambi per la definitiva consacrazione.