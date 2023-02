Juventus Milan Femminile: tre recuperi tra le fila bianconere

Domani il Milan Femminile affronterà la Juventus in campionato. Le bianconere potranno contrare su tre recuperi importanti

Domani il Milan Femminile affronterà la Juventus in campionato. Le bianconere potranno contrare su tre recuperi importanti. Ad annunciarli è stato lo stesso Montemurro:

INFORTUNATE E RIENTRI – «Abbiamo visto il rientro di Gunnarsdottir e quello di Bonansea, importanti anche per il gruppo. E’ stata una settimana intensa e di buona preparazione. Nilden ha iniziato a correre, speriamo torni subito. Abbiamo preso questa settimana per far recuperare Pauline (Peyraud-Magnin), ci sarà anche lei».