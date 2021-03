Juventus-Milan femminile: ecco la probabile formazione rossonera

Juventus-Milan femminile: domenica le rossonere sfidano il team di Rita Guarino nel match scudetto, ecco le probabili scelte di Ganz

Domenica il Milan femminile sarà ospite a Vinovo della Juventus. Maurizio Ganz, fresco di rinnovo, punta ai tre punti, non solo per consolidare il secondo posto valevole la qualificazione alla prossima Champions League ma anche per sognare lo scudetto e scrivere la storia.

Il tecnico rossonero ha qualche dubbio a centrocampo. Jane non sarebbe al meglio, per questo motivo la sua presenza dal primo minuto resterebbe in bilico. In caso di panchina, in quattro scalpitano: Grimshaw, Mauri, Conc e Hasegawa. Difesa e attacco blindati con il trio Spinelli-Agard-Fusetti davanti a Korenciova e il tandem offensivo Giacinti-Dowie, 21 gol in due in quattordici partite. Ecco la probabile formazione:

Milan femminile (3-5-2): Korenciova; Agard, Fusetti, Spinelli; Bergamaschi, Hasegawa, Boquete, Grimshaw, Tucceri; Giacinti, Dowie.