Juventus Milan, Collovati: «Sarà la sfida tra le più deluse, secondo me finirà con questo risultato». Le sue dichiarazioni rilasciate in esclusiva

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Fulvio Collovati ha commentato il momento che sta attraversando il Milan. Di seguito le sue parole su Juventus-Milan.

«Sono quelle che hanno deluso di più, la Juventus dei 13 pareggi fa rumore, è in una fase di costruzione. C’è qualcosa che non funziona a partire dall’attaccante, poi Koopmeiners e Nico non hanno reso secondo le proprie qualità, Douglas gioca e non gioca, il mercato è un fallimento. Affronta un Milan che sarà senza 2/3 giocatori come Morata, Thiaw e Pulisic. Vero che il Milan viene da una vittoria, mentalmente però sono sullo stesso piano, dal punto di vista tattico/tecnico vedo in leggero vantaggio la Juve che recupera infortunati e viene da un’ottima partita a Bergamo. La Juve in casa però ha pareggiato con Venezia, Cagliari e Parma. Ci può stare un pareggio anche in questo caso».