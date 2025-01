Collovati: «Fonseca brava persona ma al Milan serviva Conceicao per questo motivo. Mercato? La lacuna dei rossoneri è evidente. Su Juve Milan ho una sensazione precisa» – ESCLUSIVA

Collovati è intervenuto in esclusiva a MilanNews24, l’ex calciatore ha trattato diversi argomenti: da Conceicao al mercato, passando per Juve Milan

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Fulvio Collovati, ex calciatore tra le altre di Milan, Inter, e Roma e Nazionale Italiana (con la quale si è laureato campione del Mondo nel 1982) ha parlato della scossa data da Sergio Conceicao e del big match con la Juventus in programma sabato, per poi lasciare un commento sulla lotta Scudetto e sugli azzurri di Luciano Spalletti.

Innanzitutto come vede questo nuovo Milan targato Conceicao? Cosa ha portato di diverso il nuovo tecnico?

«Al di là della Supercoppa, anche dalla reazione di Como si vede che è una squadra che reagisce. Ovviamente non è ancora l’optimum, come dice lui stesso, perché in 15/20 giorni non può trasformarla, questo però è una squadra che ha una reazione emotiva, questo è un cambiamento radicale. Fonseca è una brava persona, ma questo gruppo aveva più bisogno del bastone che della carota».

Il successo in Supercoppa può essere una svolta per la stagione dei rossoneri, può portare benefici anche in campionato?

«In campionato può lottare per arrivare nelle coppe, per la Champions però deve cambiare marcia. Qualche errore nel mercato è stato fatto e infatti se ora stanno cercando un attaccante un motivo c’è».

A proposito di mercato: secondo lei di cosa avrebbero più bisogno i rossoneri?

«Al Milan manca il goleador, chi ha fatto più gol come Reijnders e Morata ne hanno fatti cinque. Manca un bomber da doppia cifra, l’Inter ha Lautaro che si dice sia in crisi ma nei momenti importanti c’è. Ci sono pochi soldi a giugno figuriamoci a gennaio, possono prendere giocatori in prestito se te li danno. Lo stesso problema lo ha la Juventus, chi ha gli attaccanti che sono merce rara se li tiene oppure chiede tanti soldi».

Sabato c’è la grande sfida tra le due grandi delusioni di questa Serie A, chi vede come favorita in Juventus-Milan?

«Sono quelle che hanno deluso di più, la Juventus dei 13 pareggi fa rumore, è in una fase di costruzione. C’è qualcosa che non funziona a partire dall’attaccante, poi Koopmeiners e Nico non hanno reso secondo le proprie qualità, Douglas gioca e non gioca, il mercato è un fallimento. Affronta un Milan che sarà senza 2/3 giocatori come Morata, Thiaw e Pulisic. Vero che il Milan viene da una vittoria, mentalmente però sono sullo stesso piano, dal punto di vista tattico/tecnico vedo in leggero vantaggio la Juve che recupera infortunati e viene da un’ottima partita a Bergamo. La Juve in casa però ha pareggiato con Venezia, Cagliari e Parma. Ci può stare un pareggio anche in questo caso».

Lotta Scudetto che sembrerebbe un discorso per tre squadre Napoli, Inter e Atalanta: alla lunga chi potrebbe spuntarla?

«Io direi le prime due, l’Atalanta delle ultime tre partite è un po’ in affanno, sta respirando. Spreca tante energie fisiche, poi adesso c’è anche la coppa. L’Inter è avvantaggiata per la rosa, il Napoli perché ha una sola competizione, però vedo più una lotta a due».

Un commento sulla Nazionale. Come vede gli azzurri in vista del prossimo Mondiale in programma nel 2026?

«Veniamo da recenti delusioni, ma abbiamo un ottimo allenatore, dobbiamo dimenticare il recente passato e ripartire. Una generazione che sforna pochi difensori e pochi attaccanti, è una squadra che può far leva sul gioco. Su questo aspetto sono fiducioso, ogni partita può diventar difficile. La qualificazione non è in discussione ma poi il Mondiale è un’altra cosa»