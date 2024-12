Tonali Juventus, il ritorno in Italia non è nei suoi piani: è felicissimo al Newcastle. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Sandro Tonali, ex giocatore del Milan, ha realizzato ieri una doppietta in Coppa di Lega con il suo Newcastle. Come appreso dalla nostra redazione il centrocampista è attualmente felicissimo di giocare in Inghilterra e il rientro in Italia non è nei suoi piani.

Smentite, dunque, le voci che lo vorrebbero nuovamente in Serie A con la maglia della Juventus. Sandro rappresenta un idolo per i tifosi dei Magpies: anche ieri, infatti, tutto lo stadio l’ha acclamato a gran voce.