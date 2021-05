Juventus Milan, all’andata ci fu un errore tattico dei rossoneri

Juventus Milan sarà la sfida decisiva per la qualificazione in Champions League. Stefano Pioli ha imparato la lezione

Juventus Milan sarà la sfida decisiva per la qualificazione in Champions League. Stefano Pioli ha imparato la lezione dell’andata e sta escogitando soluzioni per arginare la Juve lungo le fasce. In particolar modo fu Federico Chiesa a far saltare il banco, costringendo Theo Hernandez a giocare basso.

I rossoneri domani potrebbero ribaltare la situazione serrando i ranghi e raddoppiando le marcature sulle fasce, anche grazie ad un modulo che dovrebbe assomigliare ad un 4-4-2 in fase di non possesso.