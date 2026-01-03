Juventus Lecce 1-1, David sbaglia dal dischetto e i bianconeri si fermano al pareggio

Juventus Lecce 1-1, l’errore di David su rigore condanna i bianconeri: per Spalletti solo un punto all’Allianz Stadium

La Juventus di Spalletti frena bruscamente all’Allianz Stadium, non riuscendo a superare un ostacolo sulla carta abbordabile come il Lecce. Nonostante un primo tempo dominato sul piano del gioco e delle occasioni, i bianconeri sono andati negli spogliatoi in svantaggio a causa di un clamoroso errore individuale: un «regalo consegnato da Cambiaso» ha infatti permesso a Banda di siglare lo 0-1 in pieno recupero. Una doccia fredda che ha costretto la Vecchia Signora a una rincorsa affannosa nella ripresa.

Il pareggio è arrivato quasi subito grazie a McKennie, lesto a capitalizzare un’iniziativa del solito ispiratissimo Yildiz, confermatosi il migliore dei suoi per distacco. Tuttavia, l’episodio che ha cambiato volto al match si è verificato al minuto 66, quando l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore alla Juventus. In un momento di generosità, il numero 10 ha ceduto il pallone a Jonathan David, a secco di reti in campionato dallo scorso 24 agosto, sperando di sbloccarlo mentalmente.

Juventus Lecce, il “cucchiaio” fallito e l’assedio senza fortuna

Il centravanti canadese ha tentato un’esecuzione rischiosa, un «mezzo pallonetto» che è stato però neutralizzato dal portiere salentino, scatenando la frustrazione del pubblico di casa. Nonostante l’errore dal dischetto, la Juventus ha continuato a spingere con foga, creando diverse potenziali occasioni per ribaltare definitivamente il risultato, ma la difesa del Lecce ha retto l’urto con ordine e sacrificio.

La sfortuna si è poi accanita sui bianconeri al 94′, quando una conclusione di Yildiz si è stampata sul palo, strozzando in gola l’urlo del gol vittoria. Con questo pareggio la Juventus sale a quota 33 punti in classifica, ma il bilancio resta negativo: aver sprecato due punti fondamentali contro una piccola costa caro in termini di graduatoria, con il rischio concreto di scivolare fuori dalla zona Champions entro la fine della giornata di campionato.