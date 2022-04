Juventus Bologna 1-1: Vlahovic evita la sconfitta ai bianconeri

Frena la Juve che all’Allianz Stadium non va oltre l’1-1 contro il Bologna che chiude il match in nove

La Juve rallenta in zona Champions League. Nella 33.ma giornata di Serie A la squadra di Allegri non va infatti oltre l’1-1 col Bologna e tiene aperta la lotta per il quarto posto a quota 63 punti.

All’Allianz Stadium i bianconeri chiudono il primo tempo senza un tiro nello specchio della porta. Nella ripresa poi succede di tutto. Arnautovic (52′) sblocca il match, poi Danilo centra un palo e la Juve pareggia nel recupero con Vlahovic (94′) dopo le espulsioni di Soumaoro e Medel (84′) per un fallo al limite su Morata e proteste.